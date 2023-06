Kursziel von Fox laut Analysten: 47,90 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Fox an der Börse ein Minus von -0,70%. Die Kurse der letzten fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt einen Anstieg um +4,39%, was für eine relative Optimismus auf dem Markt spricht. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Fox bei 47,90 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +64,01% bieten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und sehen die Aktie eher neutral mit einer Bewertung “halten”. Das Guru-Rating hat sich im Vergleich zur vorherigen Bewertung nicht verändert und beträgt nun 3,00 Punkte.

