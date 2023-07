Kursziel von Fox: 46,98 EUR – Potenzial von 61%

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von Fox hat kürzlich am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,22% hingelegt und die letzten fünf Handelstage mit einem neutralen Trend abgeschlossen. Doch laut Bankanalysten ist der aktuelle Marktpreis nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel für Fox liegt bei 46,98 EUR, was Investoren ein enormes Kurspotenzial in Höhe von +61,34% eröffnen würde.

• Am 07.07.2023 stieg der Preis um +0,22%

• Das Mittelfrist-Kursziel beläuft sich auf 46,98 EUR

• Guru-Rating beträgt nun ebenfalls 3

Nur eine begrenzte Anzahl an Analysten schließt sich dieser Einschätzung jedoch an; insgesamt positionieren sich lediglich einer als “halten”. Die skeptische Haltung spiegelt auch das Guru-Rating wider: Nachdem es zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand, beträgt es jetzt durchgehend lediglich noch eine Bewertung von 3.

Hinweis:...