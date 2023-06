Kursziel von Costco Wholesale: 508,39 EUR - Potenzial von +5,96%

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Costco Wholesale hat am Finanzmarkt gestern eine negative Kursentwicklung in Höhe von -0,54% hingelegt. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine Entwicklung von -0,19%. Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 508,39 EUR. Das bedeutet ein potenzielles Kurswachstum in Höhe von +5,96%. Eine Einschätzung, die nicht alle Bankanalysten teilen.

• Costco Wholesale: Am 09.06.2023 mit einem Minus von -0,54%

• Mittelfristiges Kursziel bei 508,39 EUR

• Guru-Rating ALT bleibt unverändert bei 4,25

Aktuell sind sich durchschnittlich nur circa 72% aller Analysten sicher und empfehlen den Kauf der Aktie als Investitionsmöglichkeit. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt weiterhin stabil und bewegt sich unverändert auf dem Bewertungsniveau “sehr gut”.