Kursziel von Cintas: Wie hoch soll es sein? - 472,43 EUR

Die Aktienbewertung von Cintas wird derzeit von Analysten als unzureichend betrachtet. Der wahre Kurswert liegt um +4,22% über dem aktuellen Marktpreis.

• Am 02.08.2023 hat die Cintas-Aktie ein Minus von -0,83% verzeichnet

• Das aktuelle Kursziel des Unternehmens beläuft sich auf 472,43 EUR

• Die Guru-Bewertung für Cintas bleibt konstant bei 3,74

Gestern erlitt die Aktie von Cintas einen Rückgang am Finanzmarkt um -0,83%. Infolgedessen ergibt sich eine Summe der Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – in Höhe von -0,99%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt gegenwärtig relativ neutral eingestellt ist.

Ob dies auch das erwartete Ergebnis der Bankanalysten war? Die Stimmung jedenfalls ist klar definiert.

Das gegenwärtige Kursziel für die Aktie des Unternehmens liegt bei 472,43...