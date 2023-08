Kursziel von Ceconomy bei 2,24 EUR - Analysten bleiben optimistisch

Die Aktie der Einzelhandelsgruppe Ceconomy konnte gestern nicht überzeugen und verzeichnete am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,75%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtergebnis von -0,37%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für Ceconomy liegt aktuell bei 2,24 EUR. Laut Bankanalysten besteht hierbei jedoch noch ein Kursrisiko in Höhe von -15,73%. Trotzdem sind einige Experten optimistisch gestimmt: Drei Analysten raten zum Kauf der Aktie und fünf weitere bewerten sie als “halten”. Sieben andere Experten empfehlen hingegen einen Verkauf und einer ist sogar davon überzeugt, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 2,62 unverändert. Es zeigt jedoch auch...