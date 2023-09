Kursziel von Cancom bei 32,13 EUR - Potenzial von fast +30%

Cancom-Aktien sind derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 32,13 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von fast +30%. Die Aktie hat gestern eine negative Kursentwicklung von -0,88% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus insgesamt -5,42%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

• Cancom: Rückgang um -0,88% am 21.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel für Cancom beträgt 32,13 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil mit einem Wert von 3,50

Die Meinungen der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kurses der Cancom-Aktie gehen auseinander. Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie optimistisch aber nicht euphorisch bewerten (Rating “Kauf”), sehen sieben andere Analysten die Empfehlung “halten” als passend an. Ein Experte...