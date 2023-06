Kursziel für Fiserv: +16,53% zum aktuellen Kurs

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Fiserv momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt 16,53% über dem aktuellen Wert.

• Fiserv mit einem Plus von 1,78% am 06.06.2023

• Das aktuelle Kursziel für Fiserv liegt bei 124,38 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,03 nach zuvor ebenfalls 4,03

Fiserv legte gestern an der Börse um +1,78% zu und hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +1,82%. Die Stimmung am Markt scheint somit optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Fiserv liegt bei 124,38 EUR laut Bankanalysten im Durchschnitt. Sollten sie Recht behalten hätten Investoren ein Potenzial von +16,53%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung trotz des jüngsten positiven Trends.

Derzeit empfehlen immerhin noch 65.71 % der Analysten den Kauf der Aktie...