"Kursziel für Alphabet Inc. C auf 118,15 EUR festgelegt"

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet gehandelt und weist ein mittelfristiges Kursziel von 118,15 EUR auf.

• Am 29.06.2023 stieg die Alphabet Inc. C-Aktie um +0,56%.

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +6,31%.

• Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,54.

Nach einem schwachen Trend in den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Alphabet Inc. C-Aktie gestern einen Zuwachs von +0,56% verzeichnen und schloss somit mit einem Wochenergebnis von -1,03%. Die Stimmung am Markt scheint momentan eher pessimistisch zu sein.

Allerdings sind sich Bankanalysten einig darin, dass das wahre Potenzial der Aktie erst noch erkannt werden muss: Mit einem mittelfristigen Kursziel von 118,15 EUR hätte sie ein Potential für Investoren in Höhe von +6,31%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle...