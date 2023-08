Kursziel für Alphabet Inc. C: 120,30 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C ist laut Analysten derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel liegt -0,60% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 15.08.2023 stieg die Aktie um +0,39%

• Das mittelfristige Kursziel wird auf 120,30 EUR geschätzt

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beträgt 4,43

Am gestrigen Handelstag konnte sich die Aktie von Alphabet Inc. C am Finanzmarkt um +0,39% steigern und erreichte damit einen Zuwachs von +1,69% in den letzten fünf Handelstagen.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften, scheinen sie allgemein positiv gestimmt zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt derzeit 120,30 EUR nach Meinung der Bankanalysten. Investoren könnten somit eine potentielle Rendite von -0,60% erzielen.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht...