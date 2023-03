Kursstabilisierung bei Tesla-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-Aktien zeigen weiterhin Stabilität, wobei der Preis momentan um die 200 US-Dollar-Marke schwankt. Es bedarf einiger Anstrengung, diese Hürde zu nehmen, da der Kursbereich in den Jahren 2021 und 2022 eine bedeutende Rolle spielte. Zudem sollte man die insgesamt bärische Tendenz nicht außer Acht lassen. Um die Erholung nicht zu gefährden, darf das kürzlich erreichte Tief von 164 US-Dollar nicht unterschritten werden.

Teslas beeindruckendes Quartal in China

Das Unternehmen ist auf dem Weg, in China eines seiner erfolgreichsten Quartale zu verzeichnen. Die jüngsten Verkaufszahlen zeigen, dass Tesla als erster Elektroautohersteller in China die Preise gesenkt hat, um seinen Marktanteil zu verteidigen. Zwischen dem 1. Januar und dem 19. März beliefen sich die Einzelhandelsverkäufe auf insgesamt 106.915 Fahrzeuge, also...