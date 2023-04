Das Kurspotenzial der TUI-Aktie: Eine Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI hat in den letzten Tagen erheblich an Wert verloren, was die Beobachter als sehr schwach empfinden. Es wurde jedoch eine Einschätzung veröffentlicht, die das Unternehmen als unterbewertet ansieht und dementsprechend ein Kursziel von 8,80 Euro voraussagt. Das ist ein Anstieg um mehr als 25 % ausgehend vom aktuellen Preis der Aktie.

Die Kursziele anderer Analysten berücksichtigen jedoch offenbar nicht die Auswirkungen einer kürzlichen Kapitalerhöhung auf den Wert des Unternehmens. Derzeit liegt das mittlere Kursziel bei 15,78 Euro und bietet somit einen potentiellen Gewinn von bis zu 159 %. Investoren sollten jedoch beachten, dass dieses Ziel aufgrund der Kapitalerhöhung möglicherweise nicht mehr erreichbar ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt zeigt der Chartbild einen klaren Abwärtstrend mit einem nächsten Widerstand...