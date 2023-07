Kurspotenzial bei Constellation Energy: Analysten empfehlen Kauf

Die Aktie von Constellation Energy wird nach Ansicht der Experten am Markt aktuell nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 87,80 EUR und damit um +1,13% über dem jetzigen Kurs. Diese Einschätzung teilen auch die meisten Bankanalysten.

So vergeben sieben Fachleute das Rating “starker Kauf”, während zwei weitere Optimisten zu einem moderaten “Kauf” raten. Drei Analysten sind eher neutral eingestellt und sprechen eine Empfehlung zum Halten aus.

Am gestrigen Tag hat die Aktie mit -0,30% leicht an Wert verloren. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +0,44% erzielt werden. Die Meinungen im Markt scheinen daher relativ ausgeglichen zu sein.

Zusätzlich zum Guru-Rating von 4,33 spricht somit vieles für eine positive Entwicklung der Aktie in Zukunft.