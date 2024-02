Kursexplosion bei Zscaler!

Derzeit lohnt es sich nicht, in die Aktie von Zscaler zu investieren, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt, was 2,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was auf eine schlechte Ausschüttungspolitik des Konzerns hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zscaler-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 162,68 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 235,67 USD lag, was einem Unterschied von +44,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Dasselbe gilt, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, denn auch hier liegt der letzte Schlusskurs von 216,27 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,97 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zscaler-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Zscaler mit 98,23 Prozent um 94 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,09 Prozent verzeichnet, liegt Zscaler mit 98,32 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Zscaler in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt lässt sich also eine negative Anleger-Stimmung feststellen.