Kursexplosion bei Zscaler!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analysten Bewertungen für die Zscaler-Aktie abgegeben. Davon wurden 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Zscaler-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergibt, beträgt 149,56 USD. Dies deutet auf ein Abwärtspotenzial von -29,04 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 210,76 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Zscaler-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zscaler-Aktie beträgt aktuell 13, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und somit wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 17,61 weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Zscaler-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 75,11 Prozent erzielt, was um 68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von -2,11 Prozent, wobei Zscaler mit 77,22 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Zscaler derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent. In der "Software"-Branche beträgt die Differenz sogar -2 Prozent. Daher erhält die Zscaler-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.