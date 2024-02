Kursexplosion bei Zhejiang Weiming Environment Protection!

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index auf. Aktuell wird die Zhejiang Weiming Environment Protection mit einem Wert von 13,14 als überverkauft eingestuft. Für dieses Signal gilt daher die Einstufung "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich die Einstufung "Gut" für den RSI.

Die Zhejiang Weiming Environment Protection wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Weiming Environment Protection in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,47 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche um -18,43 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,05 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Weiming Environment Protection bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,36 Prozent im letzten Jahr, und die Zhejiang Weiming Environment Protection lag 0,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.