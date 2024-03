Kursexplosion bei Zhejiang Sunriver Culture!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Sunriver Culture Tourism-Aktie zeigt einen Wert von 26 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,81, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Zhejiang Sunriver Culture Tourism.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, deuten auf eine positive Anleger-Stimmung hin. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Zhejiang Sunriver Culture Tourism verzeichnet werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Zhejiang Sunriver Culture Tourism auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Sunriver Culture Tourism-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,54 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,37 CNH weicht somit um -15,52 Prozent ab, was als schlecht bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Zhejiang Sunriver Culture Tourism-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.