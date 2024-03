Kursexplosion bei Zhejiang Jolly Pharmaceutical!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Zhejiang Jolly Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhejiang Jolly Pharmaceutical eine Outperformance von +9,88 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,12 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Jolly Pharmaceutical lag 11,98 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,84 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 12,81 CNH, was einem Unterschied von +18,17 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (10,51 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +21,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an 14 Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Jolly Pharmaceutical. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt bei einem Niveau von 28,41 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt mit 30,3 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie.

