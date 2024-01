Kursexplosion bei Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals!

Die Aktie von Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals liegt mit einem Wert von 13,91 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals liegt bei 41,62, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Auch der RSI25 von 43 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals derzeit positiv ist. Der GD200 verläuft bei 17,63 CNH, während der Aktienkurs bei 19,88 CNH liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 ergibt einen Kurs von 19,52 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.