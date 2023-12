Kursexplosion bei Wynn MacauADR!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Wynn Macau betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 63,04 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,64, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für Wynn Macau hindeutet.

Im Branchenvergleich hat Wynn Macau in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,44 Prozent verzeichnet. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 1,23 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -34,67 Prozent für Wynn Macau im Branchenvergleich führt. Auch im Sektorvergleich liegt Wynn Macau mit einer Rendite von 42,71 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Wynn Macau als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 15,14 liegt die Aktie insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 31,54 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wynn Macau wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an drei Tagen und überwiegend negativen an einem Tag. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Wynn Macau also mit einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments bewertet.