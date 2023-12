Kursexplosion bei Wsfs!

Die technische Analyse der Wsfs-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 38,21 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 46,9 USD liegt und somit einen Abstand von +22,74 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 39,75 USD erreicht, was einer Differenz von +17,99 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Wsfs-Aktie, da sie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,16 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 1,1 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -10,27 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance, da die durchschnittliche Rendite in diesem Sektor bei 11,28 Prozent lag, während die Wsfs-Aktie um 20,45 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wsfs-Aktie liegt bei 30,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 26,52 und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Wsfs-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut" und 0 als "Neutral" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein Gesamtrating als "Gut" für die Wsfs-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher bleibt das Rating unverändert.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Wsfs-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen.