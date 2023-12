Kursexplosion bei Wintrust FinancialPref!

Die Wintrust-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 76,33 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 92,75 USD lag, was einem Unterschied von +21,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 84,72 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +9,48 Prozent darüber liegt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wintrust-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Wintrust in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,41 Prozent erzielt, wobei die Gesamtperformance bei 13,88 Prozent lag. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 11,75 Prozent, wobei Wintrust um 2,13 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Wintrust im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 2,17 % aus, was 136,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 138,66 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auf fundamentaler Basis wird die Wintrust-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,34 gehandelt wird und somit 40 Prozent unter dem Branchen-KGV von 15,57 liegt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.