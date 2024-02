Kursexplosion bei Wells Fargo!

Die Wells Fargo &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 43,59 USD erzielt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 51,91 USD verzeichnet, was einer positiven Abweichung von 19,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 48,82 USD wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +6,33 Prozent aufweist.

Das Anleger-Sentiment rund um die Wells Fargo &-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, mit fünf Tagen positiver und sechs Tagen negativer Diskussionen. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um Wells Fargo & langfristig eine starke Aktivität aufweisen und eine positive Stimmungsänderung verzeichnet wurde, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Wells Fargo & aktuell auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, während auf 25-Tage-Basis eine neutrale Einstufung erfolgt.

Insgesamt erhält die Wells Fargo &-Aktie demnach positive Bewertungen aus charttechnischer Sicht, trotz des überwiegend negativen Anleger-Sentiments. Die langfristige Diskussion im Internet spiegelt hingegen eine positive Stimmung wider, während der RSI eine gemischte Einschätzung liefert.