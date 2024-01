Kursexplosion bei Weir!

Weitere Suchergebnisse zu "Weir Group":

Der Relative Strength Index (RSI) beurteilt das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Weir Group plc liegt der aktuelle RSI-Wert bei 69,33, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 51, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI daher als neutral eingestuft.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz um die Aktie ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erhielt die Weir-Aktie jedoch ein positives Rating, da sie mehr Beachtung erfuhr als üblich.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Weir Group plc mit einer Rendite von 10,76 Prozent über dem Durchschnitt ihrer Branche ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,66 Prozent aufweist, schneidet die Weir-Aktie mit 3,1 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für die Weir Group plc zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1862,5 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 15,84 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 2157,5 GBP, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Bewertung durch institutionelle Analysten.