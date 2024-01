Kursexplosion bei Wacker Chemie!

Die Aktie der Wacker Chemie wird auf Basis des Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wacker Chemie-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45 und ein Wert für den RSI25 von 50,44, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Wacker Chemie im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 9,77 % aus, was 4,52 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 5,26 % ist. Daher wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Wacker Chemie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -5,16 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,91 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Chemie, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

