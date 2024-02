Kursexplosion bei Volkswagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 114,76 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (119,8 EUR) auf ähnlichem Niveau liegt, mit einem Unterschied von +4,39 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 112,24 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+6,74 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Volkswagen-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Volkswagen besonders negativ diskutiert, mit überwiegend negativer Kommunikation an sieben Tagen. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments. Langfristige und automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Volkswagen auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Volkswagen-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent, was 8,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -0,08 Prozent, und Volkswagen liegt aktuell 7,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Internet und die Diskussionen in sozialen Medien können das Stimmungsbild von Aktien beeinflussen. Bei Volkswagen wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussion gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

