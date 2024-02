Kursexplosion bei Volex!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Dies ermöglicht ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Volex zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung für Volex in diesem Zeitraum negativ verändert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Volex bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für Volex liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Volex vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 430 GBP. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Somit erhält die Volex-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die technische Analyse eine Abweichung von +5,54 Prozent für die Volex-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +0,81 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält das Wertpapier von Volex eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammen erhält das Volex-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.