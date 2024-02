Kursexplosion bei VPR Brands!

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Kommentare und Bewertungen zu Vpr Brands auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen rund um Vpr Brands diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der Kurs von Vpr Brands auf 0,19 USD bewegt, was +18,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies wird kurzfristig als "Gut" bewertet. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch ebenfalls +18,75 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt.

Die Einschätzung der Aktie durch Sentiment und Buzz basiert auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. Hier zeigte Vpr Brands interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität abnimmt und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Die Gesamteinstufung fällt daher "Schlecht" aus.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Vpr Brands liegt bei 17,86 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine "Gute" Bewertung ergibt. Der RSI25 zeigt hingegen weder Über- noch Überverkauf an und erhält daher eine "Neutrale" Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gutes" Rating in diesem Abschnitt.