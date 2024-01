Kursexplosion bei VMware!

Die Aktie von Vmware hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was positiv bewertet wird. Jedoch gab es eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird die Aktie von Vmware als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51,87, was einen Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,61 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Vmware-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 142 USD lag, was als neutral bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (158,05 USD) unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Vmware-Aktie eine Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was 46,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 7,97 Prozent, sodass Vmware aktuell 50,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.