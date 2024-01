Kursexplosion bei Uzin Utz!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Uzin Utz derzeit bei 47,01 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 47,2 EUR erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,4 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 43,38 EUR. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,81 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") ergibt sich eine Rendite von -6,86 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -5,71 Prozent, wobei Uzin Utz auch hier mit 1,15 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Uzin Utz in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Uzin Utz diskutiert. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Uzin Utz liegt derzeit bei 3,77 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 5,73 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,96 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.