Kursexplosion bei UroGen Pharma!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Urogen Pharma als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Urogen Pharma-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,48, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 27,67, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Urogen Pharma derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie der Urogen Pharma als unterbewertet einzustufen. Mit einem KGV von 85,61 liegt sie insgesamt 15 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der 101,28 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Urogen Pharma bei 75,83 Prozent, was mehr als 82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,86 Prozent, wobei die Urogen Pharma mit 86,7 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.