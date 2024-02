Kursexplosion bei Ur-Energy!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Ur-energy-Aktie stattgefunden, wobei alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Ur-energy-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer "Gut"-Einstufung führten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergab, liegt bei 3 USD. Dies stellt ein Aufwärtspotenzial von 62,16 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1,85 USD) dar und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen bei Ur-energy eine positive Veränderung des Stimmungsbildes abgezeichnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien registriert wurde. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Ur-energy für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte die Ur-energy Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,8 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 15,6 Prozent, was einer Outperformance von +45,2 Prozent für Ur-energy bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 15,6 Prozent verzeichnete, konnte Ur-energy mit einer Überperformance von 45,2 Prozent punkten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ur-energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1,35 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 1,85 USD, was einer Abweichung von +37,04 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,66 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,45 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Ur-energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.