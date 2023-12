Kursexplosion bei Upwork!

Die Analysteneinschätzung für Upwork in den letzten 12 Monaten ist überwiegend positiv, mit 2 "Gut" Einschätzungen und 1 "Neutral" Bewertung. Es gab keine "Schlecht" Bewertungen, was dem Titel langfristig ein "Gut" Rating von institutioneller Seite einbringt. Allerdings liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -11,77 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 13,67 USD. Dies wird als "Schlecht" eingeschätzt, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die Dividende weist Upwork derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 % liegt. Diese Differenz von 5,2 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht" Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,49 USD um +37,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 12,75 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 11,27 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Upwork eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt während dieses Zeitraums kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Upwork in diesem Punkt die Einstufung "Gut".