Kursexplosion bei United States Steel!

Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Aktie der United States Steel als Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die United States Steel-Aktie beträgt 0,22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 7,81, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die United States Steel mit 0,6 Prozent 8273,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United States Steel bleibt in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 7,3 und liegt damit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der United States Steel aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.