Kursexplosion bei Unisplendour!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Sino Ict wurde über einen längeren Zeitraum analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt lag, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industriebranche lag die Rendite von Sino Ict um 48,84 Prozent niedriger, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führte. Auch im Vergleich zur Maschinenbranche schnitt das Unternehmen mit einer Rendite, die 40,05 Prozent niedriger lag, schlecht ab.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sino Ict wurde mit 14,29 bewertet, was als gut eingestuft wurde. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, ergab einen Wert von 42,86 und führte zu einer neutralen Bewertung für diesen Zeitraum. Insgesamt erhielt die Aktie ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab, dass die Aktie derzeit als schlecht eingestuft wird. Der GD200 lag bei 0,27 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,22 HKD lag, was einer Abweichung von -18,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führte zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wurde die Aktie in diesem Bereich als neutral eingestuft.