Kursexplosion bei Union Pacific!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. Im Fall von Union Pacific zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch ist die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen verändert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Union Pacific daher die Note "Schlecht" gegeben.

Die Analysten bewerten die Aktie von Union Pacific auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 10 die Aktie als "Gut" ein, während 7 eine neutrale Einschätzung abgaben. Es gab keine Aktualisierungen der Analysen im letzten Monat, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 228,41 USD, was einer Erwartung von -5,61 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie von Union Pacific auf Basis aller Analystenschätzungen als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Union Pacific eine Rendite von 2,57 Prozent, was 2,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Union Pacific beträgt 17, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Straße und Schiene" von 27 eine unterbewertete Position darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.