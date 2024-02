Kursexplosion bei Udemy!

Die Udemy-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 8 Bewertungen wurden 6 als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Udemy. Das Kursziel der Analysten liegt bei 15,13 USD, was eine potenzielle Performance von 8,27 Prozent darstellt, da die aktuelle Aktie bei 13,97 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Udemy. In den letzten Tagen gab es sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der vergangenen ein bis zwei Tage sind größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Udemy eine positive Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Udemy in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Udemy in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Udemy liegt bei 55,17, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Udemy-Aktie basierend auf der Analyse von Analysten, Anlegerstimmung und RSI.