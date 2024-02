Kursexplosion bei Travere Therapeutics!

Weitere Suchergebnisse zu "XPAC Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) von Travere Therapeutics liegt bei 56,8, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Travere Therapeutics-Aktie bei 11,44 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,02 USD deutlich darunter liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 8,79 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie von Travere Therapeutics in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel von 27,33 USD deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 240,81 Prozent hin, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz um Travere Therapeutics zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.