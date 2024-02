Kursexplosion bei Total!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Totalenergies derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Totalenergies-Aktie beträgt der RSI7-Wert 55,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 49,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Totalenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, und Totalenergies liegt aktuell 22,71 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Totalenergies. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Totalenergies eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Totalenergies daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Totalenergies von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.