Kursexplosion bei Toppan Printing!

Die technische Analyse der Toppan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3242,77 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 3921 JPY deutlich über diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von +20,92 Prozent. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3602,5 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +8,84 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In der Summe erhält die Toppan-Aktie somit ein "Gut"-Rating für ihre charttechnische Entwicklung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Toppan-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 85,08 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um 15,81 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +69,26 Prozent für Toppan. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Toppan mit 60,15 Prozent über dem Durchschnitt von 24,93 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Allerdings zeigt sich beim fundamentalen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein überbewerteter Wert von 48,49, der 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch bei der Dividende schneidet Toppan im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (2,57 %) schlechter ab, da die Dividende bei 1,44 % liegt. Die Differenz von 1,13 Prozentpunkten führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Toppan-Aktie, mit positiven Entwicklungen in der charttechnischen Analyse und im Branchenvergleich, jedoch negativen Einschätzungen hinsichtlich des fundamentalen KGV und der Dividendenausschüttung.