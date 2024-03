Kursexplosion bei Terran Orbital!

Weitere Suchergebnisse zu "Terran Orbital Corp":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Dieser Indikator ist ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel. Aktuell hat der RSI der Terran Orbital-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Terran Orbital-Aktie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Terran Orbital hat sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gezeigt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Terran Orbital auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass diese überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Terran Orbital aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten zwölf Monate zeigen, dass 3 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Terran Orbital vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 6,67 USD. Dies würde einem Anstieg um 469,8 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,17 USD) entsprechen und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellen. Insgesamt erhält die Terran Orbital-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.