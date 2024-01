Kursexplosion bei Telekom Austria!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Telekom Austria-Aktie hat einen Wert von 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (27,92), dass die Telekom Austria-Aktie überverkauft ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Telekom Austria.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen über die Telekom Austria-Aktie. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Telekom Austria wird bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und nur eine positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Telekom Austria. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" und "Gut" bewertet, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Gut" festlegt.

Die Technische Analyse zeigt, dass die Telekom Austria-Aktie derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes in Höhe von 6,84 EUR verläuft, womit der Kurs der Aktie (7,82 EUR) um +14,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 7,2 EUR um +8,61 Prozent über dem Durchschnittskurs, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".