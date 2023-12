Kursexplosion bei Telekom Austria!

Die Telekom Austria-Aktie wird derzeit von der 200-Tage-Linie (GD200) unterstützt, die bei 6,81 EUR verläuft. Mit einem aktuellen Kurs von 7,64 EUR liegt der Abstand bei +12,19 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 7,05 EUR, was einer Differenz von +8,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten konnte die Telekom Austria-Aktie eine Performance von 60,32 Prozent verzeichnen, was einer Outperformance von +47,23 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Telekommunikationsdienste"-Sektors liegt die Aktie mit einer Überperformance von 46,67 Prozent deutlich vorne, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält die Telekom Austria-Aktie eine Einschätzung von "Neutral", da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Telekom Austria-Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird, während sie auf 25-Tage-Basis als "Gut" bewertet wird, da sie überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Telekom Austria-Aktie gute Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine positive Entwicklung hinweist.