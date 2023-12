Kursexplosion bei Teleflex!

Die Teleflex wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, wobei 5 Analysten eine Kaufempfehlung, 2 Neutralbewertungen und keine negativen Bewertungen abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel der Teleflex-Aktie liegt bei 287,43 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 14,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Analysten.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Teleflex-Aktie bei 230,66 USD festgelegt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 252,11 USD beträgt +9,3 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs einen Abstand von +16,99 Prozent aufweist.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Analyse der letzten 7 Tage, dass die Teleflex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Teleflex-Aktie in der "Gesundheitspflege"-Branche eine Rendite von -8,32 Prozent verzeichnet, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite mit 6,85 Prozent deutlich darunter, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.