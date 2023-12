Kursexplosion bei Tata Steel!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, während an den anderen beiden Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Tata Steel. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI für Tata Steel liegt bei 13,95 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, berechnet über einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 32,99 und wird als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung des RSI ergibt daher ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse, beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tata Steel derzeit auf 112,13 INR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 135,4 INR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +20,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 118,76 INR, was einer Distanz von +14,01 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tata Steel festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Tata Steel daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.