Kursexplosion bei Tanger Factory Outlet Centers!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tanger Inc eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tanger Inc daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Tanger Inc bei 29,26 USD liegt, was eine Entfernung von +18,51 Prozent vom GD200 (24,69 USD) darstellt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 27,83 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird, da der Abstand +5,14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tanger Inc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tanger Inc-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 86,49, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage ergibt hingegen einen Wert von 29,88, was eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 22 USD. Dies würde einer möglichen Kursänderung um -24,81 Prozent vom letzten Schlusskurs (29,26 USD) entsprechen, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hätte. Insgesamt erhält die Tanger Inc-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.