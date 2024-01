Kursexplosion bei Tamedia!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsveränderung von Tx lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tx in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tx mittlerweile auf 99,54 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 120,8 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,36 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 98,94 CHF, was einen Abstand von +22,09 Prozent zur Aktie darstellt. Damit ergibt sich die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger haben Tx in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Neutral" erlaubt, da in den Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Tx aktuell mit einem Wert von 4,17 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 13, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich für die RSI also die Einstufung "Gut".