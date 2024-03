Kursexplosion bei Symrise!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 55,7, was einem Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,09 entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um Symrise wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen über das Unternehmen geäußert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden neun Handelssignale ermittelt, wobei 0 als "Gut" und 9 als "Schlecht" bewertet werden. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Symrise auf 95,7 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 105,5 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,24 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 97 EUR, was zu einem +8,76 Prozent Abstand führt und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Symrise in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" eingestuft.