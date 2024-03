Kursexplosion bei Super Micro Computer!

Die technische Analyse des Aktienkurses von Super Micro Computer zeigt positive Trends. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 352,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1159,76 USD liegt. Dies ergibt eine positive Abweichung von +229,37 Prozent und entsprechend eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (604,75 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+91,78 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben der Super Micro Computer-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was eine langfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 641,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -44,7 Prozent bedeutet und somit eine "Schlecht"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt bewerten Analysten die Aktie als "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen wider, was zu einer "Schlecht"-Einstufung durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Super Micro Computer zeigt positive Werte von 9,15 und 29,38 für 7- und 25-tägige Zeiträume, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.