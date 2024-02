Kursexplosion bei Super Micro Computer!

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Super Micro Computer-Aktie weist einen RSI von 1 für die letzten 7 Tage auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 6,28, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Super Micro Computer.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine mittlere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Super Micro Computer liegt bei 0 %, was 11349,15 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 11349,15 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Micro Computer beträgt 45, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 46 aufweisen. Damit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.