Kursexplosion bei Super Micro Computer!

Die Super Micro Computer-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt mit einem Kurs von 343,31 USD nun 21,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +42,06 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Super Micro Computer-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 5 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (353,83 USD) deutet auf ein Aufwärtspotential von 3,07 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Super Micro Computer also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat die Super Micro Computer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 266,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +268,08 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von 8,27 Prozent im letzten Jahr sehr gut abgeschnitten, was 257,74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Super Micro Computer eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Super Micro Computer-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 27 beträgt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.